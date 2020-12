Lazio-Napoli, Immobile: “Questa vittoria vale dieci, negli ultimi giorni ci siamo confrontati”

Al termine della vittoria della Lazio contro il Napoli, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Questa vittoria vale 10 perchè a parte il valore dei 3 punti che smuove la classifica, è per l’aspetto psicologico. Venivamo da un momento non da Lazio, mancavano le motivazioni e la cattiveria agonistica che ci caratterizza. Ci siamo confrontati, sedute di allenamento fisico e mentale, c’è bisogno anche di lavoro psicologico, abbiamo stretto un po’ il cerchio, analizzato le ultime prestazioni. Abbiamo messo tanto questa sera per poter tornare la vecchia Lazio. Una gara del genere ci serve sicuramente da reazione per il futuro”

