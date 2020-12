Lazio-Napoli, Inzaghi: “Grande partita, il Napoli vale il Borussia Dortmund. L’abbraccio con Luis Alberto? Tra me e i ragazzi c’è grande stima ed affetto.”

Termina il posticipo di questa tredicesima giornata di Serie A, con la Lazio che torna alla vittoria battendo il Napoli per 2-0. Immobile e Luis Alberto portano i biancocelesti al successo che mancava da tre partite tra campionato e Champions.

Al termine della gara, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio commentando così il match contro i partenopei:

“Abbiamo fatto una grande partita, la migliore in Serie A, una vittoria meritata che ci permette di recuperare punti in classifica visto anche il molto tempo a disposizione. Luis Alberto un giocatore straordinario, che non ha vissuto un buon momento tra Covid e problema all’adduttore. Tra me e i ragazzi c’è moltissimo affetto e stima, l’abbraccio tra me e lo spagnolo lo dimostra. Luiz Felipe ha stretto i denti anche se prima della gara stava meglio, l’ho sostituito per precauzione visti i vari infortuni e le partite che ci aspettano. Il Napoli vale il Borussia Dortmund perche è una squadra fortissima, per questo la vittoria di oggi pra un valore in più. Escalante bravissimo, ma come tutti, c’è grande soddisfazione anche se domani mattina saremo già in campo per preparare una gara così importante come quella di mercoledì contro il Milan.”

