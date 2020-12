Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: cambio dell’ultimo minuto in difesa per i biancocelesti

A chiudere la 13° giornata di Serie A, penultima di questo 2020, sarà proprio la Lazio di Simone Inzaghi che ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Napoli. Reduce da due sconfitte consecutive in casa, i biancocelesti sono chiamati a tornare a fare punti e convincere, per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica. La squadra di Gattuso invece, senza Mertens, Osimhen ed il Capitano Insigne, vogliono rialzarsi subito dopo la sconfitta in casa dell’Inter nello scorso turno. In vista del match che avrà inizio a breve, alle ore 20:45, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: