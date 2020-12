Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico la Lazio affronterà il Napoli, nella gara valida per la 13esima giornata di Serie A Tim. Sfida delicata, la penultima prima della sosta di Natale, per i biancocelesti che sono chiamati a fare bene tra le mura amiche. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre:

Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: