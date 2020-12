Lazio-Napoli, Luiz Felipe: “Queste vittorie ci danno fiducia, stasera si è vista la vera Lazio”

Il difensore della Lazio Luiz Felipe, è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio, dopo la gara vinta dai biancocelesti per 2-0 contro il Napoli.

Queste le sue parole:

“Quella di oggi una bellissima gara da parte di tutti, da chi ha iniziato da titolare a chi è subentrato. Non è facile giocare ogni tre giorni, ma non lo è neanche per il resto delle squadre. Quando vinci acquisisci fiducia e quando giochiamo così non ce n’è per nessuna, questa è la vera mentalità della nostra squadra. Oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la stessa prestazione deve essere svolta mercoledì contro il Milan.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: