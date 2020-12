Lazio-Napoli, Marusic al termine del primo tempo: “Continuiamo così, io ed Immobile proviamo sempre questi cross in allenamento”

Terminati i primi 45 minuti della gara tra Lazio e Napoli, con i biancocelesti in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Immobile, il terzino Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare il primo tempo.

Queste le sue parole:

“Siamo entrati come ci aveva chiesto il mister, anche il Napoli ha giocato bene, ma noi dobbiamo continuare a giocare in questo modo. In allenamento io ed Immobile proviamo sempre questi cross, devo migliorare con il piede sinistro non occupando la mia fascia. Sono contento di essere riuscito a regalare l’assist a Ciro.”

