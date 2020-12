Lazio-Napoli, Riccio in conferenza: “Siamo stati lenti e prevedibili. Serata particolarmente infelice per noi”

Al termine della gara dell’Olimpico, vinta dai padroni di casa della Lazio per 2a0, il secondo di mister Gattuso, Luigi Ricci, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita del Napoli: “Abbiamo fatto poco bene sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo stati lenti e prevedibili. Serata particolarmente infelice per noi, non siamo stati il solito Napoli. Non ne facciamo un dramma, nonostante sia la seconda sconfitta di seguito, e vogliamo rialzarci già dalla prossima partita. L’atteggiamento ed il comportamento non hanno mai tradito, quindi ci auguriamo che sia soltanto una serata no: probabilmente mancava la forza, ci siamo innervositi subito. Noi alleniamo una squadra seria, una serata così può capitare, ma ci aspettiamo di più. Non aver fatto gol è stata una conseguenza di tutto il resto. Questa sera è mancato un po’ tutto, dal palleggio alla fase difensiva. Le assenze le conosciamo e non serve parlarne, serviva di più da chi era in campo. Lozano? Siamo preoccupati per tutti gli infortunati, speriamo anche lui possa tornare presto, è in un ottimo momento. Come sta Gattuso? E’ peggiorato il problema che ha da anni, ci auguriamo che il prima possibile torni tutto alla normalità“.

