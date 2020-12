Lazio-Napoli, Roberto “El Pampa” Sosa: “Gara intensa con ritmi alti. Immobile? Attaccante di spessore internazionale”

All’interno del match program pubblicato dalla Lazio, in vista della partita di stasera tra la squadra di Inzaghi e Napoli, Roberto Sosa, detto “El Pampa”, ha rilasciato un’intervista in vista del match dell’Olimpico. L’ex attaccante del Napoli, ha parlato della sfida ma anche di Ciro Immobile e dei suoi ricordi contro i biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni.

Lazio-Napoli, ci siamo: che partita sarà?

“Una gara bella e di alta classifica, anche se non da scudetto. Mi aspetto una gara intensa, con ritmi alti soprattutto a centrocampo. Sarà anche la sfida tra due filosofie diverse: la Lazio attacca verticalmente, il Napoli sfrutta un maggiore possesso palla”.

Immobile da una parte, chi dall’altra?

“Ciro è ormai un attaccante di spessore internazionale, capace di colpire in qualsiasi momento anche senza il supporto della squadra. Al Napoli mancheranno Insigne, Mertens ed Osimhen ma sono certo che Gattuso troverà una soluzione per mettere in difficoltà la difesa biancoceleste. Il mio cuore ovviamente è azzurro, a Napoli ho avuto l’onore di indossare la 10 di Maradona: fu un giorno indimenticabile, segnai con un pallonetto nell’1-1 contro il Frosinone”.

Che ricordi hai delle tue partite contro la Lazio?

“Mi viene in mente un Udinese-Lazio del 2001, quando perdevamo 1-4 e grazie anche ad un mio gol riuscimmo a portarci sul 3-4, mancando di poco una clamorosa rimonta. Futuro? Adesso faccio l’allenatore, studio e mi aggiorno in attesa di una panchina: ho preso il patentino UEFA Pro a Coverciano, mentre prima della pandemia ero in Bolivia”.

