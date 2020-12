Lazio-Napoli, Tare: “Stasera una grande opportunità. Caicedo? Le voci sulla Fiorentina non sono vere, nessuno ha messo in discussione la sua permanenza”

Prima dell’ultima partita della tredicesima giornata che vedrà affrontarsi all’Olimpico Lazio e Napoli il ds biancoceleste Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Stasera abbiamo una grande opportunità. Questa settimana ci siamo parlati molto riguardo agli ultimi errori e speriamo che da ora in poi si riparta col piede giusto. Abbiamo diversi problemi tra infortuni o altro, ma sarebbero alibi. Dobbiamo tornare a vincere come lo scorso anno. Dobbiamo far vedere in campionato ciò che abbiamo mostrato in campionato. Caicedo? Chiariamo questa situazione. Aveva un accordo con noi di prendere in considerazione un’offerta dal Qatar, per cui abbiamo preso Muriqi. Per un qualche motivo questa proposta non è comunque arrivata, così è rimasto con noi e siamo tutti felici. Caicedo non ha mai parlato con me della Fiorentina e nessuno ha messo in discussione la sua permanenza alla Lazio.”

