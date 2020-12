Lega Pro, Casertana-Viterbese intervento ASL per effettuare tamponi. Nessuno stop

Come riportato da gianlucadimarzio.com e sportface.it, dopo l’intervento in campo dell’ASL per effettuare dei tamponi ad alcuni giocatori della squadra campana, è stato deciso alle 18:15 che la partita tra Casertana–Viterbese si disputerà. I padroni di casa giocano in nove: sei si sono scaldati, tre sono entrati praticamente a freddo. Una situazione surreale che non rappresenta però una novità in Italia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: