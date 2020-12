Ligue 1, tragedia a Lorient: muore un giardiniere travolto da una rampa di riflettori

Il dramma è avvenuto quest’oggi al termine della gara tra Lorient e Rennes, gara valevole per il sedicesimo turno di Ligue 1. A pochi minuti dal termine della partita, una delle grosse lampade adibite per la luminoterapia del campo da gioco è crollata, colpendo un giardiniere che stava operando sul terreno di gioco. A poco sono serviti i soccorsi di pompieri e medici in quanto, come riporta Ouest-Fance, l’uomo sarebbe morto sul colpo. All’età di soli anni, lascia una compagna e tre bambini.

🙏 Terrible nouvelle à Lorient. Le jardinier victime de l’accident au Moustoir est décédé à l’hôpital. Il avait 38 ans et était père de trois enfants. — RMC Sport (@RMCsport) December 20, 2020

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: