MOVIOLA – Nessun problema per Orsato, perfetto come la Lazio

Dopo il mezzo passo falso di Benevento, la Lazio rialza la testa in una gara perfetta con il Napoli, arbitrata senza sbavature da Daniele Orsato. Nella prima frazione il fischietto di Schio dirige con autorevolezza una gara ricca di interventi duri estraendo complessivamente cinque cartellini gialli, tre per i biancocelesti e due per i partenopei. L’unico episodio controverso, oltre alla chiamata errata ad Immobile per una rimessa dal fondo post calcio d’angolo di Luis Alberto, arriva al 38′: Koulibaly, ammonito dieci minuti prima per un’ entrata in ritardo su Caicedo, atterra al limite dell’area Milinkovic-Savic rischiando il secondo giallo, ma Orsato predilige la via della tolleranza lasciando sul rettangolo verde il centrale azzurro che poi nella ripresa viene sostituito da Manolas. Nei secondi quarantacinque minuti il copione del match non cambia con il direttore di gara veneto che lascia spesso giocare comminando solo due ammonizioni: la prima è ai danni di Lobotka che ferma una ripartenza di Luis Alberto, la seconda è per Lazzari che nel recupero entra in ritardo su Zielinski.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: