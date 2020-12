PAGELLE – Luis Alberto pennella calcio, Immobile vola verso vette inesplorate. Perfetti gli esterni

Reina 7 – Prima Fabian e poi Zielinski nel giro di un paio di minuti testano i riflessi dello spagnolo che vola come un felino a togliere il pallone dalla porta. Fa l’estremo difensore perchè ha delle grandi mani ma i piedi non scherzano affatto.

Luiz Felipe 7 – Questo è il giocatore che convince anche gli scettici, gladiatorio nonostante i crampi nel non concedere mai campo agli avversari di turno annullando prima Politano e poi Lozano.

Dall’85’ Patric SV

Hoedt 6,5 – Impatto terrificante alla gara con due passaggi regalati agli avversari e un inevitabile giallo per cercare di riparare all’errore. Da quel momento in poi prende Petagna sotto la sua custodia liberandolo solo al triplice fischio.

Radu 7 – Un calcio alle critiche delle ultime settimane, prestazione di quelle tutto cuore e grinta come il buon Stefan ci ha abituato. Gioca dieci minuti praticamente in ginocchio ma non molla di un centimetro.

Lazzari 7,5 – Devono rizollare il prato dell’Olimpico perchè ha arato le fasce fra primo e secondo tempo. Da solo tiene in scacco l’intera corsia mancina del Napoli e non sono serviti a nulla i cambi di Gattuso.

Milinkovic 7 – Lascia agli altri l’aspetto estetico del calcio dedicandosi soprattutto alla fase di rottura in aiuto ad Escalante. E’ un gigante in mezzo al campo divorandosi tutti quelli che provano a contrastarlo.

Dall’85’ Akpa Akpro SV

Escalante 7 – Preciso, ordinato, pulito e cattivo quando serve. Enorme passo avanti dopo Benevento contro un avversario di tutto rispetto, non lascia mai aperto un varco permettendo a Luis Alberto di concedersi qualche libertà. Finalmente la Lazio sembra aver trovato l’alternativa di Leiva.

Dall’80’ Cataldi SV

Luis Alberto 8 – La pennellata del 2-0 è solo la firma ad un quadro che stava disegnando fin dai primi minuti. Con il pallone ha un rapporto simbiotico che oltrepassa l’essere un semplice calciatore.

Marusic 7,5 – E dopo quattro scoprimmo noi quanto lui che in realtà è mancino. Il cross del vantaggio è perfetto per la testa di Immobile, è la giocata più bella di una partita dove non sbaglia nulla. Non abbandona mai Radu dietro ed è sempre una alternativa in fase di spinta.

Caicedo 7 – La capacità che ha nel far giocare bene i compagni che lo circandano è rara da trovare. Pulisce palloni sporchi, pressa a tutto campo e si fa apprezzare anche per un paio di recuperi difensivi. In tutto ciò sfiora anche il gol con un tiro a giro di destro.

Dal 67′ Muriqi 6 – Torna in campo dopo un mese di assenza, un recupero prezioso.

Immobile 8 – La differenza tra un attaccante e un fenomeno è nella capacità di rendere facile cose difficili, come quel colpo di testa in avvio dove sovrasta Maksimovic e infila la palla all’incrocio.

Dal 79′ Pereira SV

All. Inzaghi 8 – Torna alla vittoria in casa dopo due mesi, batte una big e soprattutto si rivede la vera Lazio per novanta minuti. Una nota di merito per la gestione dei cambi nel dosare le energie senza spaventarsi di fronte ad una ammonizione.

