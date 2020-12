Salvatore Esposito: “La Lazio è un’ottima squadra, mi ha colpito molto la scorsa stagione”

Salvatore Esposito, il celebre attore della serie televisiva “Gomorra“, è un noto tifoso del Napoli, e tramite i canali ufficiali biancocelesti, si è espresso sulla gara di stasera e non solo. Ecco le sue parole:

Come nasce la tua passione per il Napoli? Come vivi il tifo in questo periodo?

“La passione per il Napoli è nata dentro di me. Sono nato nell’anno di Maradona: dalla sua scomparsa, mi rendo conto ancor di più quanto l’arrivo del Pibe de Oro a Napoli, quell’anno e il Mondiale del 1986 abbiano segnato l’epoca di noi tifosi napoletani, ma del calcio italiano in generale. Sono cresciuto nel mito di Maradona e, quando avevo poco meno di un anno, i miei genitori mi fecero fare lo stesso orecchino di Diego. Negli anni la passione per il Napoli è cresciuta sempre di più, nonostante il fallimento del Club. Il Napoli è riuscito ad ottenere grandi successi negli anni, sono molto felice di quello che sta ottenendo la squadra. Non pensavo di vederla così in alto, di vederla tra i top club europei“.

Il Napoli fa visita alla Lazio. Quale calciatore temi di più della formazione biancoceleste?

“La Lazio è un’ottima squadra, mi ha colpito molto nella passata stagione. I biancocelesti sono stati sfortunati, se non ci fosse stata l’emergenza per il Covid-19 la squadra di Inzaghi avrebbe potuto ottenere qualcosa in più e lottare fino in fondo per lo Scudetto. Temo il mio amico Ciro Immobile che è tra i migliori attaccanti a livello europeo, è un grandissimo. Però spero che domenica non segni“.

Gattuso e Inzaghi sono due allenatori con idee di calcio molto offensive. Che partita sarà quella dell’Olimpico?

“Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso sono due ottimi allenatori, sono il futuro del calcio italiano e sono bravissimi. Questi due tecnici vantano una mentalità offensiva e fanno giocare molto bene la loro squadra. Da quando è arrivato Gattuso, Il Napoli ha cambiato marcia, mentre la Lazio con Inzaghi ha ottenuto grandissimi risultati. Tatticamente sarà una bellissima partita, soprattutto sotto il punto di vista tattico. Non vedo l’ora di godermi questa gara, tiferò Napoli, ma spero che entrambe le squadre possano giocare a viso aperto: vincerà il gruppo più forte”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: