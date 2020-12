Sassuolo-Milan, giallo pesante per Kessié: era diffidato, salterà la Lazio

Dopo l’assenza certa di Ibrahimovic, il Milan dovrà fare a meno di un altro giocatore per la sfida contro la Lazio, ultima del 2020. Al minuto 61 di Sassuolo-Milan, con gli ospiti in vantaggio di due reti, Franck Kessié entra in maniera scomposta nei confronti di Bourabia e, l’arbitro Mariani, lo sanzione con il cartellino giallo. Ammonizione pesante per il centrocampista rossonero che, diffidato, sarà costretto a saltare la sfida di mercoledì a San Siro contro la squadra di Inzaghi.

