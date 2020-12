SERIE A | Al gol di Verdi risponde Soriano: tra Torino e Bologna finisce 1-1

Dopo le vittorie di Sampdoria e Juventus ed il pareggio tra Fiorentina e Verona negli anticipi del sabato, la prima gara della domenica della 13° giornata di Serie A termina in pareggio: alle 12:30, allo Stadio Olimpico Grande Torino, si affrontavano Torino e Bologna, alla caccia di punti importanti. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sullo 0-0, nella ripresa sono arrivati i gol: al 69′, con un calcio di punizione i padroni di casa trovano il vantaggio grazie a Verdi. Quasi 10 minuti dopo, gli ospiti trovano il pareggio: Vignato serve in area di rigore Roberto Soriano che, di prima, insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Dopo 4 minuti di recupero, la sfida termina con il risultato di 1-1. Un punto che serve poco ad entrambe, con il Torino di Giampaolo che sale a quota 7 punti, ancora in zona retrocessione; mentre il Bologna di Mihajlovic sale a 14 punti, secondo pareggio consecutivo dopo lo Spezia e stacca, momentaneamente, il terzultimo posto di sette punti.

