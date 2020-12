SOCIAL | I biancocelesti festeggiano il ritorno alla vittoria: “Questa deve essere la nostra Lazio!”

Terminata la gara contro il Napoli, vinta per 2-0 dalla Lazio, i giocatori biancocelesti hanno festeggiato il successo ottenuto questa sera sui propri profili social. Il primo a pubblicare un post è stato Luiz Felipe, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha scritto: “Grande Lazio Questa deve essere la nostra squadra. Avanti così!”. A seguire anche Vedat Muriqi, Milinkovic, Andreas Pereira e Gonzalo Escalante hanno celebrato la grande vittoria di questa sera. Non è mancato, poi, il sostegno di Lucas Leiva e Francesco Acerbi, entrambi costretti ad assistere al match per fastidi muscolari.

Poco fa è arrivato anche il post del mago Luis Alberto, autore della rete del raddoppio: “Non c’era modo migliore di festeggiare le mie 150 partite con la Lazio! E adesso a San Siro per altri tre punti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vedat Muriqi (@vedatmuriqi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: