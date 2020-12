SOCIAL | Sondaggio UCL: “Lazio, chi sarà il protagonista nel 2021?” – VIDEO

Le prestazioni della Lazio in Champions League hanno stupito gara dopo gara, tanto i biancocelesti sono riusciti a staccare il biglietto per gli Ottavi di finale, dove affronteranno i campioni in carica del Bayern Monaco. La stessa UEFA Champions League, tramite il proprio profilo Twitter, chiede chi trascinerà la Lazio nel 2021 ormai alle porte, mostrando alcuni highlights del girone biancoceleste.

🦅 Who will star for Lazio in 2021?#UCL | @OfficialSSLazio — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2020

