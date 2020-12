Tommaso Rocchi ricorda Lazio-Napoli del 2012: “Ci tenevamo a vincere per Chinaglia e Mirko”

Il 7 Aprile del 2012 la Lazio ospitò il Napoli all’Olimpico, vincendo la gara per 3-1. Emozioni indimenticabili quella sera, dal ricordo di Giorgio Chinaglia a quello di Mirko Fersini. Quella sera era in campo Tommaso Rocchi, che ha ricordato la gara: le sue parole sono all’interno del MatchProgram pubblicato da S.S. Lazio Agenzia Ufficiale. Ecco le sue parole:

“Ho un ricordo indelebile di quella notte, ci tenevamo a vincere per Chinaglia e Mirko. Ricordo il boato della Nord al momento del nostro ingresso in campo, tutto l’ambiente era con noi in campo. Giocammo con grande cuore, trasformando la tristezza del momento in grinta e determinazione. Questo ci portò a vincere 3-1 contro una grande squadra, direi anche in modo meritato. Non segnai ma feci un assist per Candreva e mi procurai il rigore che chiuse la partita“.

