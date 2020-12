CorSera | Immobile vede il Napoli e diventa irresistibile, al resto ci pensa Reina

Il nuovo core ‘ngrato è Ciro Immobile, che segna per la quinta volta consecutiva al Napoli in campionato (e ci mette anche un assist), dà respiro alla Lazio in affanno e condanna la squadra della sua città alla seconda sconfitta in quattro giorni. Con l’Inter gli azzurri hanno perso, stavolta crollano.

Il 2-0 è netto anche se c’è un momento, a metà primo tempo, in cui hanno due occasioni clamorose per rimettere in parità la contesa: a fermarli provvede Reina, che di un certo Napoli era un simbolo prima di litigare con De Laurentiis (un altro core ‘ngrato, insomma). La speranza di Gattuso di riavvicinarsi un po’ alla vetta, adesso, è giocoforza legata al ricorso per la gara contro la Juve che è costata un punto di penalità oltre al 3-0 a tavolino.

Al Napoli i giocatori importanti mancano e lo si sa: Insigne, Mertens, Osimhen. Alla Lazio invece si rompono mentre la partita si avvicina: nel pomeriggio molla Correa e a pochi minuti dall’inizio si arrende Acerbi, che prova a affrettare i tempi del recupero, ma si ferma. È un’assenza grave, perché Hoedt — al suo posto — è una minaccia costante per la sua squadra almeno per mezz’ora: raramente azzecca un disimpegno, si fa ammonire presto e superare anche in tunnel da Petagna. Eppure i biancocelesti resistono al ritorno del Napoli, che va all’assalto dopo il gol quasi a freddo di Immobile: cross di mancino dalla sinistra di Marusic, che pure è destro, e Ciro con una splendida girata di testa mette la palla nell’angolo lontano anticipando il gigante Maksimovic (siamo al 9’).

Gattuso ha schierato il Napoli in modo da poter aggredire la Lazio in ogni zona del campo: tre attaccanti sui tre centrali di Inzaghi, Zielinski a infastidire Escalante, i muscoli di Bakayoko contro quelli di Milinkovic-Savic, la classe di Fabian Ruiz contrapposta a quella di Luis Alberto. Le mosse per un po’ funzionano, perché gli azzurri nel primo tempo giocano di più, salvo non riuscire a segnare: Reina è decisivo due volte in due minuti, su Fabian Ruiz e poi su Zielinski. La Lazio vacilla ma non cede e infastidisce gli avversari in contropiede: al 38’ un intervento di Koulibaly su Milinkovic-Savic fa gridare al secondo giallo, però Orsato — forse temendo un altro caos tipo Singo — concede solo la punizione.

Quando il Napoli dovrebbe produrre lo sforzo massimo per riprendersi la partita, viene fuori la Lazio. Anche perché la manovra degli azzurri diventa sempre meno brillante. È a quel punto che emerge la differenza tra Insigne e Politano, tra Mertens e Petagna. Dalle fasce non arriva alcun contributo, anzi è un disimpegno errato di Mario Rui a avviare l’azione del raddoppio: Escalante serve Immobile, il quale manda al tiro Luis Alberto. È appena l’11’ e il Napoli si arrende anzitempo. C’è tempo solo per un altro infortunio a un attaccante: stavolta si ferma Lozano, ma mercoledì contro il Torino rientra Insigne. Situazione delicata, Rino Gattuso ha deciso che si va tutti in ritiro.

Corriere della Sera/Stefano Agresti

