I precedenti della Lazio con l’arbitro Di Bello: il bilancio dei 13 incontri sorride alla Lazio

La designazione arbitrale della 14ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Milan-Lazio al signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Il direttore di gara pugliese ha già arbitrato per 13 volte i biancocelesti in Serie A TIM. Il bilancio complessivo degli arbitraggi del fischietto brindisino sorride alla Lazio che è uscita vincitrice per 8 volte, pareggiando in 2 occasioni e perdendo in tre circostanze.

sslazio.it

