Il calcio sul Web nel 2020: tra le ricerche in rete anche i goal di Ciro Immobile

Come riportato da Sky Sport, le ricerche in rete sono state condizionate dall’attuale pandemia, ma non è venuto meno l’interesse sul tema calcio da parte degli utenti del Web (aumentato in corrispondenza dell’inizio del campionato di Serie A): risultati che vanno da Cristiano Ronaldo ai goal di Ciro Immobile. Questo ciò che è emerso dall’analisi del 2020 degli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6.

I dati evidenziano la particolarità di quest’anno, soprattutto con riferimento al calcio nel web e alle conversazioni social: nel periodo di sosta della Serie A si è verificata una rimozione collettiva delle discussioni a tema calcistico, ad esclusione della polemica sugli stadi vuoti in prossimità del lockdown. Con la ripresa del campionato, invece, si è finalmente ricominciato a parlare di calcio con Ciro Immobile che, con i suoi 36 goal, eguaglia il record di Gonzalo Higuain.

