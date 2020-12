Il Tempo | Correa e Acerbi si fermano nel pre-gara

Mercoledì per la Lazio altro scontro diretto in casa del Milan. Inzaghi spera di recuperare almeno uno tra Acerbi e Correa: entrambi erano stati convocati per la gara con il Napoli, ma non sono scesi in campo. Il difensore al termine del riscaldamento pre partita ha dovuto dare forfait, mentre l’argentino è andato direttamente in tribuna dopo che ieri mattina aveva svolto degli accertamenti in Paideia per un fastidio al polpaccio.

Il Tempo/Daniele Rocca

