Il Tempo | Tare blocca la partenza di Caicedo

Meno di due settimane all’inizio della finestra di calciomercato invernale. In casa Lazio potrebbe arrivare una proposta da parte della Fiorentina per Caicedo, anche se il ds Tare ha negato qualsiasi tipo di colloqui con i viola: «La sua permanenza non è in discussione». Un altro calciatore che piace molto in Italia e all’estero è Luis Alberto. Milan e Juventus farebbero carte false per portar via il Mago dalla Capitale, ma non sono le uniche. In Premier League c’è l’Everton di Carlo Ancelotti, mentre in Ligue 1 attenzione alle sirene del Psg di Leonardo. Le operazioni in entrata dei biancocelesti invece saranno vincolate dalle condizioni di Senad Lulic. Se il capitano non dovesse recuperare dal problema alla caviglia, Tare potrebbe tornare sul mercato per regalare un esterno a Inzaghi (si parla di Lazovic del Verona). Dalla Spagna invece continuano a rilanciare un interessamento della Lazio per Franco Vazquez.

Il Tempo/Daniele Rocca

