Insigne su Lazio-Napoli: ”Non credo abbiano fatto più di noi, sono stati bravi”

Come riportato da alfredopedulla.com, nella presentazione del calendario 2021 del Napoli, il giocatore Insigne ha dichiarato in merito alla partita contro la Lazio e all’espulsione contro l’Inter che non gli ha permesso di disputare il match di ieri sera all’Olimpico: ”Dispiace, ma guardandola da casa non credo che la Lazio abbia fatto molto più di noi, hanno concretizzato 2 occasioni, sono stati bravi. Il ritiro? Non è punitivo, serve per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica e sono stato più male di loro, ho sofferto di più. Parlando con i compagni è stata una cosa decisa tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di ritiro, visto che avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà”.

