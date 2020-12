Leggo | Ciro vede Napoli e poi gode, Inzaghi ora punta il Milan

Una serata da Lazio e la vittoria è servita. Dopo le due gare in chiaroscuro contro Verona e Benevento, la squadra biancoceleste batte 2-0 il Napoli e si rilancia in chiave Champions, portandosi a -3 dalla Roma quarta, sconfitta dall’Atalanta e a -2 dai partenopei quinti. Se Gattuso deve fare a meno di Insigne, Mertens e Osimhen, Inzaghi, già senza Leiva, Lulic, Fares e Parolo, nel riscaldamento perde anche Acerbi per un guaio muscolare. In campo però c’è Immobile protagonista assoluto che di testa sblocca segnando la sua ottava rete in campiona- to poi serve a Luis Alberto la palla del raddoppio che scrive la parola fine su una gara ampiamente dominata dalla Lazio. Una bella iniezione di fiducia in vista della gara di mercoledì a San Siro contro il Milan capolista. Inzaghi è soddisfatto per la prestazione corale della squadra: «Abbiamo fatto una grande partita, la migliore in campionato, un 2-0 strameritato che deve essere un inizio perché in classifica siamo un po’ in ritardo ma abbiamo il tempo per recuperare». Subito dopo il raddoppio Luis Alberto è corso ad abbracciarlo: «E’ un giocatore straordinario che ha passato un momento delicato e che ha fatto una grande gara come tutti i compagni». Chiusura sul rinnovo del contratto in scadenza: «Con Lotito ci rivedremo a Natale. Sapete che cosa rappresenta per me la Lazio poi per il futuro mai dire mai».

La testa è già alla sfida contro i rossoneri in programma mercoledì: “Spero di recuperare qualcuno considerato che siamo in emergenza e giocando ogni due giorni è difficile, ma con una Lazio così resto molto fiducioso». Raggiante Immobile: «Questa vittoria ne vale dieci, finalmente ci siamo ritrovati e ora non ci vogliamo più fermare».

Leggo/Enrico Sarzanini

