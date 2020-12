Mancini sulla lotta scudetto: ”Il campionato è più bello. La Lazio si sta riprendendo”

Come riportato da tuttomercatoweb.com, oggi nella conferenza di fine anno nella sede della FIGC di Roma, il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha espresso il suo pensiero riguardo la lotta scudetto: “Il Verona e il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori che stanno giocando bene. Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. La Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo. Poi il Napoli sta disputando un grande campionato, la Roma uguale e la Lazio si sta riprendendo. La Serie A è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello”.

