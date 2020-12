Napoli, Insigne: “La Lazio non ha fatto tanto rispetto a noi, hanno avuto due occasioni e sono stati concreti”

Non solo Andrea Petagna è tornato sulla sconfitta di ieri del Napoli contro la Lazio, ma anche Lorenzo Insigne, Capitano degli azzurri e grande ex della sfida dell’Olimpico, ha detto la sua sulla gara di ieri sera. Alla presentazione del nuovo calendario ufficiale del Napoli, è tornato anche sull’espulsione subita contro l’Inter, che non gli ha permesso di scendere in campo contro la squadra di Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono rimasto malissimo, sopratutto perché ho lasciato la squadra in dieci uomini. Un capitano non deve fare questo, mi dispiace. Anche ieri il mister aveva gli uomini contati con tutti gli infortunati, questo mi dispiace. Ora guardiamo avanti, col Torino bisogna fare i tre punti. Con l’Inter non meritavamo la sconfitta, ieri è andata come è andata, ora bisogna vincere questa gara”.

Per concludere, ecco le sue parole sulla sconfitta della sua squadra contro i biancocelesti: “Sicuramente c’era stanchezza, con l’Inter avevamo speso tanto. Le energie fisiche e mentali giocando ogni tre giorni si spendono. Penso ci sia stato un calo fisico e mentale, dispiace perché vedendola da casa la Lazio non ha fatto tanto rispetto a noi. Hanno avuto due occasioni e sono stati concreti, noi siamo stati poco lucidi sotto porta”.

