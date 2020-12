PAIDEIA – Controlli medici per Lucas Leiva | FOTO

Questa mattina il centrocampista brasiliano, Lucas Leiva si è presentato alla Clinica Paideia per sottoporsi a dei controlli. Difficile poterlo rivedere in campo già martedì contro il Milan, ma tutto dipenderà dai risultati dei test. Si attendono notizie, nella speranza che Inzaghi non debba fare a meno del proprio perno di centrocampo per troppo tempo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: