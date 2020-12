Serie A, Gravina: “Sta procedendo bene, anche se manca il protagonista principale, il tifoso”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto a Radio Rai per parlare della Serie A, oltre che di altre varie tematiche. Queste le sue parole: “Il campionato sta procedendo bene, è avvincente e sta lasciando delle sorprese. Tutto questo è però senza ikl protagonista principale, il tifoso. E’ uno spettacolo monco. Non so per quanto tempo ancora gli stadi resteranno chiusi, dipende dalla pandemia, vedremo se a gennaio ci potrà essere già un primo step. Stadi in Italia? La burocrazia va snellita, dobbiamo fare gli stadi per avere un calcio moderno e all’avanguardia, e oltre a questo servono investimenti anche sui settori giovanili. Servono impianti all’altezza per proseguire la crescita del nostro calcio. Dobbiamo facilitare le forme di investimento. Non si capisce come sia possibile che nonostante ci siano investitori pronti a costruire alcune norme impediscono di fare nuovi impianti. Il titolo di capocannoniere? Per il premio dedicato a Paolo Rossi dipende dalla Lega Serie A, sarebbe un gesto nobile. Mentre per quel che riguarda lo stadio Olimpico, vedo molto complesso che possa essergli intitolato. Per quelle che sono le nostre competenze stiamo pensando di dedicarli progetti e iniziative. UEFA? Il tema della compressione dei campionati è un problema e stiamo parlando proprio con la UEFA per non intasare troppo i calendari e sminuire i tornei nazionali. Europeo itinerante? Per ora è previsto così e tutti sono al lavoro per prepararsi al meglio. Anche le altre Nazioni, come noi, stanno andando avanti per farsi trovare pronte.”

