Serie A, Lazio prima per cartellini ricevuti: il dato rispetto alla passata stagione

Dopo le prime giornate di questo girone di andata di Serie A 2020/2021, vengono stiuplati i primi dati riguardanti le diverse squadre del campionato. In particolare ci si sofferma sulla classifica dei cartellini, che si basa sulle prime undici giornate del torneo e che vede la Lazio in testa per numero di ammonizioni. La squadra di Simone Inzaghi infatti, si è vista sventolare in undici gare ben 34 cartellini gialli più un’espulsione, praticamente tre a partita. Nonostante questo speciale primato, i biancocelesti non sono la squadra più fallosa della Serie A, in quanto conta 140 falli totali commessi dalla prima all’undicesima giornata.

Il dato rispetto alla scorsa stagione è pressoché simile. Nelle prime undici partite del 2019/2020 infatti, la Lazio ha ricevuto 28 ammonizioni e ben due espulsioni (una in più rispetto a quest’anno). Il numero di falli invece risulta essere più basso, in quanto lo scorso anno vennero fischiati 125 falli nelle prime undici giornate, contro i 140 dell’attuale girone di andata.

