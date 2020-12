SOCIAL | Immobile il migliore italiano della tredicesima giornata – FOTO

Il profilo della Nazionale Italiana ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui è stato reso noto che Ciro Immobile, secondo le valutazioni dei media, è stato il miglior giocatore italiano della tredicesima giornata di Serie A. Non poteva essere altrimenti, data l’ottima prestazione fornita contro una squadra ostica come il Napoli. Un gol ed un assist per la scarpa d’oro in una serata da incorniciare.

