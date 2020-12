SOCIAL | Luis Alberto celebra la partita numero 150 con la maglia della Lazio – FOTO

Luis Alberto pubblica un post su Instagram ricordando la prima partita disputata con la maglia biancoceleste e la sua 150esima con la Lazio, ieri allo Stadio Olimpico contro il Napoli. Il calciatore scrive: ”La mia prima partita vs la mia partita numero 150 con la maglia della @official_sslazio! Sono già passati quattro anni dal mio debutto come laziale! Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ricordare come sono arrivato e dove sono adesso. Questi quattro anni mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto a dar valore ad ogni momento con questa maglia come merita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

