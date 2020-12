SOCIAL | Reina esulta dopo la vittoria di ieri, con la testa rivolta al Milan: “Insieme per dare tutto” | FOTO

La sfida di ieri vinta dalla Lazio contro il Napoli, è stata una partita speciale per Pepe Reina, visto il suo trascorso da ex con la maglia azzurra. Ora la testa dei biancocelesti è rivolta alla gara di mercoledì, l’ultima del 2020, in casa della capolista Milan. Anche quella sarà una gara ricca di ricordi per il portiere spagnolo, visto che, dopo l’esperienza a Napoli, ha vestito anche la maglia rossonera. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Reina ha pubblicato un post con una sua foto di ieri sera, accompagnato dalla didascalia che recita: “Vittoria importante contro una grande squadra. Mercoledì un’altra prova difficile!! Insieme per dare tutto!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

