Tanti auguri a Matìas Almeyda, l’ex centrocampista della Lazio compie 47 anni. Gli auguri della società

AGGIORNAMENTO: Anche la Lazio sui propri canali social ha fatto gli auguri a Matìas Almeyda pubblicando una foto del centrocampista dopo il famoso gol al Tardini contro il Parma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)





Oggi 21 dicembre è il compleanno di un ex centrocampista della Lazio, pedina fondamentale di quella squadra che nel 2000 vinceva il secondo scudetto della sua storia. Si tratta di Matìas Almeyda, alla Lazio per tre stagioni, dal 97 al 2000, stagioni in cui ha vinto un campionato di Serie A, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa Europea. Famoso un suo gol contro il Parma al Tardini, in cui segnò al volo da poco dopo il centrocampo, siglando uno dei gol più belli nella storia della Lazio.

CLICCA QUI PER RIVEDERE IL GOL DI ALMEYDA

