Tapiro d’oro per Gomez: il calciatore dell’Atalanta lo distrugge e lo lancia contro Staffelli

Come riportato da eurosport.it, la trasmissione Striscia la Notizia ha deciso di premiare il giocatore dell’Atalanta Gomez con il Tapiro d’oro per la lite con Gasperini e la mancata convocazione per la sfida contro la Roma (nonostante tutto vinta 4-1). L’inviato della trasmissione Mediaset, Valerio Staffelli si era presentato al centro sportivo Bortolotti di Zingonia per consegnare il Tapiro al giocatore, arrivato al centro per preparare con la squadra l’ultima gara del 2020 contro il Bologna. In un primo momento l’attaccante dell’Atalanta ha evitato il contatto con l’inviato, che ha comunque lasciato il Tapiro sul tettuccio della macchina del giocatore argentino. Successivamente Staffelli è stato allontanato da Gosens e Zapata e, dopo uno scatto d’ira, Gomez ha distrutto il Tapiro e lo ha lanciato all’inviato di Striscia. La puntata andrà in onda lunedì sera alle 21, per il momento è possibile vedere un’anticipazione nelle piattaforme dello stesso programma Mediaset.

