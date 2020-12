Bruno Giordano: “La gara contro il Napoli una possibile svolta. Luis Alberto? Spero rimanga, quando manca la squadra ne risente”

L’ex giocatore biancoceleste Bruno Giordano, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW Radio, commentando la gara di domani tra Milan e Lazio.

Queste e sue parole:

“Ci sono tante assenze nel Milan, se non hai una rosa di qualità non puoi sopperire. Può succedere una volta, ma non per tante partite di fila. L’assenza più importante sarà quella di Kessiè che ha un ruolo importante davanti la difesa. Ma i rossoneri non mollano mai, sono una bella favola. La Lazio, invece, alterna prestazioni buone ad altre negative. Forse con il Napoli c’è stata la svolta. Se il Milan vince il valore è doppio, sarebbe una grande iniezione di fiducia per i giocatori prima della sosta. Luis Alberto? Immagino abbia richieste ma mi auguro possa restare alla Lazio perché quando non gioca la sua assenza si sente.”

