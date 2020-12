CdS | Lazio, tra Lotito e Inzaghi serve un rilancio: prossimo incontro dopo Capodanno

In casa Lazio c’è un argomento che spaventa un po’ tutti i tifosi laziali: il rinnovo di Inzaghi. E’ da quest’estate che si parla di un confronto tra il tecnico ed il patron Lotito ma ad oggi, non ci sono stati sviluppi. Secondo quando riporta il Corriere dello Sport, la trattativa tra i due è stata aperta in gran segreto il giorno dopo il pari con il Bruges, ma l’offerta dopo la Champions non è bastata: il mister dice di no, ma lavora per il rinnovo. L’allenatore ha richiesto un ingaggio in linea con i suoi top player e “più convinzione”; il ritocco più i premi devono ancora salire. Ad ogni modo, il prossimo incontro ci dovrebbe essere dopo Capodanno.

