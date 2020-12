CdS | Stacco a 2 metri e 40: Immobile supera Ronaldo

Gol decisivi ed anche belli: così possiamo spiegare le marcature di King Ciro. Domenica sera all’Olimpico contro il Napoli ha segnato di testa con un’elevazione che, come riporta il Corriere dello Sport, ha raggiunto uno stacco di 2 metri e 40, superando così Cristiano Ronaldo che il girono prima contro il Parma era salito in cielo tra Bruno Alves e Gagliolo. Lo Sky Tech per lui aveva rilevato 2 metri e 38 centimetri.

