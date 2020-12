CONFERENZA INZAGHI – “Vogliamo chiudere il 2020 nel migliore dei modi. Milan-Lazio? Tante assenze per entrambe”

Alla vigilia della partita contro il Milan, l’ultima del 2020, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

“Il nostro obiettivo è quello di dare continuità dopo la bella prestazione di domenica, andando a Milano per fare una partita importante contro la prima della classe e la squadra più in forma in questo momento in Serie A, che ha fatto grandissimi risultati. Sia noi, che loro abbiamo delle difficoltà di formazione: andremo su per fare la gara nel migliore dei modi. Sicuramente mancheranno Leiva, Parolo, Acerbi, Lulic e Fares, mentre per Correa dovremo vedere l’allenamento di oggi.

Al di là dei tre punti presi con il Napoli, abbiamo visto che giocando da squadra, sempre molto concentrati ed eliminando errori si possono vincere partite importanti, come abbiamo dimostrato nel nostro percorso. Ora c’è stato poco tempo per recuperare, oggi cercheremo di fare un allenamento per vedere come stanno i ragazzi. Poco prima dell’inizio del 2020 abbiamo vinto la Supercoppa a Riyad, poi siamo riusciti a tornare in Champions dopo tanti anni, infine c’è stato il COVID che – è innegabile dirlo – ci ha penalizzato nel proseguo, con l’assenza dei nostri tifosi quando è ricominciato il campionato. E’ stato un 2020 pieno di emozioni, ma ora dobbiamo chiudere questo anno nel migliore dei modi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: