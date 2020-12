De Laurentiis torna sulla vicenda Juventus-Napoli: “È una questione di responsabilità. Non potevo disattendere due Asl e fare l’untore dei bianconeri”

“Sono prudentemente ottimista, è stata molto rilevante e trasparente l’interpretazione della Procura generale. Mi aspetto che la gara si giochi e si cancelli un giudizio iniquo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo il dibattimento al Collegio di garanzia sul caso Juve-Napoli. “Essendo stato a casa a lungo col covid ho studiato la malattia – ha detto -.Dopo i primi due casi del Genoa, era chiaro che i miei due giocatori contagiati più un membro dello staff avrebbero potuto contaminare altri: per me era una questione di responsabilità, penale e sociale: non potevo disattendere due Asl e fare l’untore della Juve”. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: