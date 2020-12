ESCLUSIVA LATIUM | Diego Fuser: “La Lazio può giocarsela alla pari contro il Milan, il mio cuore rimane biancoceleste. Il passaggio del turno? La squadra di Inzaghi era favorita”

Diego Fuser, ex centrocampista di Milan e Lazio, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. L’ex giocatore, con all’attivo 6 stagioni con la maglia biancoceleste dal 1992 al 1998, ha commentato la sfida di domani contro i rossoneri, parlando anche del suo passato da doppio ex e dell’andamento della squadra di Inzaghi.

Queste le sue parole sulla partita di domani:

“Le due squadre sono in forma e in salute, stanno facendo bene vediamo cosa accadrà in questa sfida così importante. La Lazio deve affrontare la gara come se fosse prima in classifica, soprattutto dopo la partita contro il Napoli, dove ha dimostrato di saper fare bene con le grandi. Inzaghi dirà ai ragazzi di andarsela a giocare alla pari ed a mio avviso è esattamente quello che deve fare, perché ne ha le potenzialità. Luis Alberto, Milinkovic Savic ed Immobile devono dimostrare di saper reggere la pressione giocando contro una grande del campionato. Partite del genere danno ovviamente stimoli importanti a calciatori del loro calibro. Se il Milan ottenesse una vittoria domani, darebbe un grade segnale di presenza importante in Serie A, ma la Lazio ha assolutamente le carte in regola per evitare una sconfitta. Il ciclo di Inzaghi non è finito come alcuni dicono, ma il calcio è così, quando le cose vanno male vieni subito messo in discussione.”

Sul confronto tra Immobile e Signori, quest’ultimo suo ex compagno di squadra:

“A mio parere sono due giocatori completamente diversi, entrambi sanno fare goal e sono due attaccanti incredibili. In comune hanno il rendimento per la squadra, sempre continuo ed importante che negli anni li porta a fare molto bene.”

Sui suoi ricordi da ex di entrambe le squadre:

“Nel mio primo anno di Milan ho segnato alla Lazio, mentre nel primo anno di Lazio ho segnato al Milan, questi sono i ricordi più nitidi da ex. Quando mistiavo tra le file dei rossoneri era una normalità vincere trofei, mentre una volta arrivato alla Lazio la squadra era in costruzione per diventare poi un grande club, per questo la vittoria di una coppa risultava essere molto più importante. Con i miei ex compagni i rapporti si sono un pò allontanati per differenti scelte di vita, ma quando li rivedo è sempre una grande gioia e un piacere per me. Non ho rimpianti riguardo alle mie scelte, anche per il mio passato alla Roma, alla Lazio ho dato tutto alzando una Coppa Italia da capitano, un trofeo che mi riempie di orgoglio. Il resto fa parte solo del mi lavoro, è chiaro ed evidente che il mio cuore è stato e rimane biancoceleste.“

L’ex biancoceleste ha poi commentato così l’assenza dei tifosi allo stadio:

“Quando entravo all’Olimpico, in un derby con 80 mila persone ad esempio, mi caricavo molto. La presenza o meno dei tifosi dipende molto dal giocatore, è molto importante saper gestire la pressione sia con che senza pubblico allo stadio.”

Riguardo al passaggio del turno in Champions League, ha infine concluso:

“Mi aspettavo il passaggio del turno della Lazio in Champions, perché i biancocelesti per me erano una delle squadre più forti, poi in Europa è tutto molto più difficile e il raggiungimento di questo traguardo è merito dei ragazzi e dell’allenatore. E’ un qualcosa che senza dubbio gli fa molto onore.”

