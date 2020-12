FORMELLO – Dubbio Caicedo-Muriqi in attacco, in difesa torna Patric con Luiz Felipe al centro

Ultima rifinitura del 2020 per la Lazio che questo pomeriggio ha svolto le prove tattiche anti-Milan. Inzaghi non potrà contare su Acerbi e Leiva mentre recupera Correa, l’argentino però è destinato alla panchina non essendo ancora al 100%. Senza il Tucu, a contendersi la maglia da titolare al fianco di Immobile sono Caicedo e Muriqi. Il kosovaro è tornato a pieno regime e insidia l’equadoregno che rimane ancora favorito. In mezzo al campo tutti confermati, il tecnico chiede un sacrificio ai cinque che hanno fatto una grande partita contro il Napoli. Escalante convince sempre di più come vertice basso, specialmente per intelligenza tattica nel coprire i vuoti lasciati dalle sortite offensive di Luis Alberto e Milinkovic che si muoveranno ai suoi fianchi. Sugli esterni sono chiamati a ripetere una grande prova Lazzari a destra e Marusic a sinistra anche perchè non ci sono alternative in panchina. Specialmente l’ex Spal dovrà prestare particolare attenzione nel non farsi sorprendere dalla velocità di Theo Hernandez. Per arginare la velocità del francese e aiutare Lazzari, Inzaghi opterà per Patric sul centrodestra di difesa con la conferma di Radu sul versante opposto. In mezzo toccherà a Luiz Felipe che dovrà fronteggiare il portoghese Rafael Leao. Fra i pali intoccabile Pepe Reina che ormai ha scalzato Thomas Strakosha nelle gerarchie del Mister.

