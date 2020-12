Gravina, presidente Figc: “Favorevole ai playoff, non alla riduzione delle squadre. Gli stadi? Riapriranno quando la pandemia lo consentirà

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, facendo un bilancio del 2020 che si appresta concludersi tra le innumerevoli difficoltà.

Il numero uno del calcio italiano ha trattato vari argomenti, esponendo la propria opinione riguardo alla riduzione delle squadre in Serie A, ai playoff , alla riapertura degli stadi e al rinnovo di Mancini in nazionale.

Queste le parole di Gravina:

“Personalmente non sono favorevole, sono invece molto favorevole al miglioramento della struttura dei campionati. E questo vale per i professionisti e per i dilettanti. Dobbiamo fare in modo che tutti vivano di un’alta marea generalizzata.”

Riguardo ai playoff ha commentato:

“Se credo in qualcosa cerco di portarlo fino in fondo, io credo nella formula dei playoff e dei playoff, darebbe una fase finale straordinaria in grado di ravvivare la monotonia di un campionato. Adesso però mi interessa la riforma dei campionati.”

“Per la questione dei diritti televisivi, da quando sono presidente non ho mai espresso valutazioni su una scelta che è di esclusiva competenza della Lega di Serie A, è una domanda per loro. C’è un interesse specifico di tutto il mondo del calcio, perché più risorse vanno alla Serie A, più risorse vanno al mondo del calcio”.

Sulla riapertura degli stadi ha aggiunto:

“Noi riapriremo quando la pandemia ce lo permetterà e quando il Governo consentirà ad altri settori pari dignità. Non vogliamo favoritismi. C’è collaborazione col Governo. I tifosi ci mancano.”

Infine sul rinnovo di Mancini dopo il Mondiale:

“Io lo sottolineo ancora una volta: la FIGC non può competere rispetto ai club a livello economico. Mancini ha dimostrato grande amore per i nostri valori e io confido in questa sua vicinanza alle nostre idee.”

