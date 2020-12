Il 22 dicembre 1945 nasceva Pu Pu Pulici

Il 22 dicembre del 1945 nasceva a Sovico (MI) uno dei personaggi più amati del panorama laziale: Felice Pulici. Campione d’Italia con la maglia della Lazio e parte integrante della banda Maestrelli, è rimasto nel cuore dei sostenitori biancocelesti non soltanto per le gesta in campo, ma anche per l’attaccamento sempre forte verso i colori della prima squadra della capitale. Nel giorno del suo compleanno, un pensiero al cielo: auguri, Pu Pu Pulici!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: