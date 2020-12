Il cantante Ernia racconta Milan-Lazio: “Il segreto dei rossoneri è il gruppo, ma con la Lazio sarà tosta. Temo Immobile”

Milan-Lazio è da sempre un ‘Superclassico’ della Serie A. Due squadre di grande storia che si affronteranno domani a San Siro alle ore 20:45. In vista della sfida con la formazione meneghina, il cantante di fede calcistica rossonera Ernia, al secolo Matteo Professione, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di S.S. Lazio Agenzia Ufficiale.

Com’è nata la tua passione per il Milan?

“Ero piccolo, da ragazzini si tende a tifare la squadra che trionfa e in quegli anni il Milan vinceva, inoltre un mio amichetto d’infanzia era milanista e questo era un motivo in più per sostenere la formazione rossonera”.

Il Milan è momentaneamente al primo posto in classifica nell’anno in cui hai avuto un grandissimo successo… Come sta vivendo questo periodo positivo per la squadra di Pioli?

“Sicuramente è una bella coincidenza. Sono tornato a vivere il Milan come lo vivevo un po’ di anni fa, quando ero un po’ “disilluso”, come tutti i tifosi, è stimolante ritrovarsi lì in alto finalmente. Credo che il gruppo sia la vera forza di questo Milan, sono tutti coesi e felici, acquisiscono consapevolezza sulla propria forza partita dopo partita. C’è grande equilibrio e comunione d’intenti, questo è merito della dirigenza e di Pioli”.

Anche la Lazio ha vinto l’ultima gara di campionato con il Napoli. Chi temi di più della squadra di Inzaghi? Che partita ti aspetti a San Siro domani?

“La Lazio è una delle big nel nostro campionato, ahi noi è tornata ai suoi livelli proprio prima della gara contro il Milan. Sicuramente il giocatore da tenere d’occhio è Ciro Immobile, non c’è bisogno di elencarne i motivi. La Lazio rimane una squadra completa con tante frecce nel proprio arco come Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic e Manuel Lazzari, che possono fare molto male. Sarà una partita molto tosta, un’ennesima prova per il Milan”.