Il Messaggero | Lazio, una grande soltanto con le grandi

La Lazio era chiamata a fare bene dopo la sconfitta dell’Olimpico contro il Verona ed il pareggio in casa del Benevento, e così ha fatto la banda Inzaghi che domenica, tra le mura amiche, è tornata quella di alcuni mesi fa ed ha chiuso la pratica contro il Napoli, battendo i partenopei in una gara che i biancocelesti hanno sempre avuto in pugno. Infatti i laziali in questa stagione, come riporta Il Messaggero, sono stati grandi soltanto con le grandi: probabilmente la questione è mentale, altrimenti non ci sarebbero altre spiegazioni per far capire cosa potrebbe essere accaduto nell’arco di pochi giorni tra la sfida di Benevento e quella con il Napoli. Contro le big infatti, la Lazio torna grande: non solo contro il Borussia in Champions, ma in A pure negli scontri diretti con Inter e Juve.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: