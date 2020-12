Juventus-Napoli, ecco la decisione del Collegio di Garanzia del CONI

La vicenda relativa al match mai disputato tra Juventus e Napoli, in programma il passato 4 ottobre, si colora di una nuova pagina. Nella serata di oggi era attesa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che, come riportato da Sky Sport, ha decisioni di ribaltare le precedenti decisioni del Giudice Sportivo e del Tribunale Sportivo d’Appello annullando sia il risultato di 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri sia la penalizzazione di un punto per i partenopei con la partita che quindi si giocherà.

