Leggo | Lazio, Luis Alberto l’ennesima vittoria di Inzaghi

Inutile girarci troppo attorno: Luis Alberto è l’ennesima vittoria di Simone Inzaghi, un successo che questa volta è arrivato contro tutto e tutti e che potrebbe rappresentare la vera svolta della stagione della Lazio. Poco più di un mese lo sfogo dello spagnolo su Twich, che aveva lamentato il mancato pagamento di alcune mensilità, sembrava il preludio ad una cacciata inevitabile. Quelle parole infatti oltre ad essere stato inappropriate avevano come obiettivo il presidente Lotito che era andato su tutte le furie e pronto a prendere provvedimenti. Troppo grande l’emergenza che stava vivendo la squadra, falcidiata dalle assenza causa Covid, Inzaghi ci ha messo la faccia e dopo un lungo braccio di ferro ha evitato che Luis Alberto venisse fermato.

Le mezze scuse del calciatore hanno fatto il resto domenica sera Luis Alberto si è definitivamente ripreso la Lazio tornando decisivo come un anno fa. Tanta corsa e tanta sostanza in quell’abbraccio a Inzaghi dopo il gol c’è tutto: un segnale per ribadire a tutti che la squadra è ancora con Inzaghi, ma soprattutto che il gruppo non si è mai smarrito come qualcuno pensava dopo le ultime deludenti prestazioni.

A chiudere il cerchio i complimenti di Lotito domenica sera nello spogliatoio ed il posto del calciatore su Instagram che sa tanto di messaggio d’amore verso la Lazio: «Questi quattro anni alla Lazio mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto a dar valore ad ogni momento con questa maglia come merita».

Inzaghi intanto guarda al Milan: «Andiamo avanti su questa strada», il messaggio ieri alla squadra. Il tecnico vuole chiudere il 2020 con il botto a San Siro contro il Milan, poi possibile faccia a faccia con il presidente Lotito per il rinnovo. Dal campo out Leiva, Correa c’è, Acerbi ci prova. Leggo\Enrico Sarzanini

