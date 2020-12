SERIE A – L’ AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Milan

Alimentare la buona prestazione messa in mostra con il Napoli e chiudere il 2020 in crescita per regalarsi un Natale sereno. Questi gli obiettivi della Lazio che, scacciato il primo vero momento complicato della stagione, domani sera farà visita alla capolista Milan nel big match della quattordicesima giornata di Serie A. Per i ragazzi d’Inzaghi, obbligati ancora a fare i conti con assenze pesanti, quello di San Siro sarà il match della verità che potrebbe archiviare del tutto il periodo nero dando nuova linfa alla battaglia per il quarto posto in un 2021 infuocato che, peraltro, ha già in programma un ottavo di Champions League da brividi contro il Bayern Monaco. Immobile e compagni non possono più sbagliare, il 2020 va chiuso con i fuochi d’artificio.

Il Milan

Come anticipato, avversario di turno dei biancocelesti sarà il Milan, capolista solitaria a quota 31 punti che, archiviati i due pareggi con Parma e Genoa, ha ritrovato l’appuntamento con la vittoria appena due giorni fa contro il Sassuolo (siglando anche la rete più veloce della storia della Serie A). I rossoneri, che dalla ripresa post lockdown non hanno mai perso, sono indubbiamente la formazione più in forma dell’intera Serie A con ben 29 reti messe a segno (secondo miglior attacco) e solamente 14 incassate (terza miglior difesa della massima serie). In ogni caso, al di là delle varie statistiche positive, a spiccare nel Milan è il fattore collettivo che ha permesso a più riprese di sopperire ad assenze molto pesanti, prima tra tutte quella di Ibrahimovic. Una situazione, quella degli infortuni, con cui il doppio ex Pioli dovrà fare i conti anche domani (saranno assenti, oltre a Zlatan, Bennacer, Gabbia, Kjaer, Rebic, Tonali e lo squalificato Kessié) senza però voler rinunciare ad esprimere un calcio proposito che ha condotto i suoi ragazzi ad essere la formazione della Serie A con più corner battuti e la seconda, dietro al Napoli, per tiri totali. Inzaghi osserva e studia attentamente le contromosse: dopo essersi seduto al posto di Pioli sulla panchina della Lazio nel 2016 spera di riservare al tecnico emiliano un altro dispiacere.

La probabile formazione

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

All. Stefano Pioli

La stella

Escludendo fin da subito il grande assente Ibrahimovic, il Milan domani potrà comunque contare su alcuni grandi calciatori. Il primo, vero top player nel ruolo di esterno sinistro di difesa, porta il nome di Theo Hernandez. Il francese (ancora mai convocato in nazionale), giunto in Italia dal Real Madrid nel 2019, è l’uomo in più dei rossoneri capace di spaccare la partita in qualsiasi momento grazie a delle accelerazioni prodigiose. Nella stagione in corso, in 19 presenze, ha già collezionato tre reti e ben 5 assist. Rimanendo nel reparto arretrato, inoltre, è impossibile non citare Gianluigi Donnarumma, veterano della Serie A ad appena ventuno anni capace nelle prime 12 giornate di portare a casa ben 4 clean sheet.

I precedenti

Da sempre un big match della Serie A per antonomasia, Milan e Lazio domani sera si incontreranno a San Siro, in campionato, per la sfida numero 78. Il bilancio al momento pende a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 44 vittorie, a fronte dei 23 pareggi ed i 30 successi dei biancocelesti i quali, appena un anno fa, sono tornati ad espugnare la Scala del calcio dopo un digiuno lungo trent’anni grazie anche al sigillo numero 100 con l’aquila sul petto di Ciro Immobile. Il bomber campano, sempre più vicino al mito di Piola, scalda i motori e sogna il bis in una sfida capace da sempre di regalare spettacolo e gol come avvenuto negli ultimi 5 confronti, dove si è sempre andati a segno almeno due volte.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: